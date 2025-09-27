Bucchi | Miglioriamo l’approccio La squadra cambia con il turnover
di Andrea Lorentini Conquistare la sesta vittoria in campionato per chiudere al meglio settembre e rafforzare il primato in classifica. L’ ospita il Carpi al Comunale in una sfida che tasterà il polso alla squadra di Bucchi dopo l’altalena di emozioni vissute sull’Amiata. Sarà fondamentale un buon approccio alla gara, cosa che non è riuscita nelle ultime tre partite contro Juventus, Guidonia e Pianese dove gli amaranto sono sempre andati sotto nel punteggio. Evitare di andare in svantaggio stavolta sarà la chiave per poter poi liberare tutta la forza e la qualità offensiva senza patemi perchè non sempre è scontato rimontare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
