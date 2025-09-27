Brutto infortunio per Del Sole | | Lo aspettiamo

La vigilia del match di Sassari si è aperta con una brutta tegola. L’ Ascoli infatti è stato costretto a diramare un bollettino medico drammatico per quanto riguarda le condizioni di Del Sole. Gli accertamenti ai quali l’attaccante napoletano si è sottoposto hanno purtroppo evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La prossima settimana il 27enne si sottoporrà ad un intervento chirurgico di ricostruzione. Uno stop lungo di circa 6 mesi quello che attende il bianconero. L’auspicio è che il giocatore possa tornare a dare il suo contributo nell’ultima fase del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brutto infortunio per Del Sole:: "Lo aspettiamo"

