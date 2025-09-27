Brutale pestaggio nel centro storico De Santis ai genitori degli aggressori | Accompagnate i vostri figli a costituirsi
“Foggia è una città sana, abitata da persone perbene, e non lasceremo che episodi come questo restino impuniti”. Lo afferma l’assessore alla Sicurezza del Comune di Foggia, Giulio De Santis, a proposito del brutale pestaggio subito da un 19enne nella tarda serata di ieri nel cuore del centro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: brutale - pestaggio
Pestaggio brutale di un turista per futili motivi a Porto Sant'Elpidio. I due in carcere. «L?intenzione era quella di uccidere»
Omicidio a Villa Gordiani a Roma, 64enne morto dopo un brutale pestaggio: aperta indagine, le ipotesi
Porto Sant'Elpidio, brutale pestaggio mentre passeggia col cane: 62enne in prognosi riservata, caccia ai due aggressori
È stato arrestato a Ventimiglia (Imperia), al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì 19 settembre all'interno di un supermercato nel centro di Brescia, il Pam di via Fratelli Porcellaga, conclusasi con il brutale pestaggio di un vi - facebook.com Vai su Facebook
Brutale pestaggio fuori dalla discoteca ad Alassio: tre i buttafuori condannati - X Vai su X
Brutale pestaggio a Foggia: 19enne sfigurato da un gruppo di adolescenti - Brutale pestaggio avvenuto questa notte in via Arpi, nel pieno centro storico di Foggia. Lo riporta ilsipontino.net
Pestaggio violento nei pressi di piazza Mercato, 19enne sfigurato in volto - È stato pestato con violenza inaudita da un branco di coetanei nei pressi di piazza Mercato a Foggia, vicino al vicolo San Giuseppe che porta a Via Arpi. Come scrive foggiacittaaperta.it