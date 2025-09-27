Brocchi ricorda San Siro | Lì amore e ricordi Serve un impianto moderno come Wembley
Brocchi a Il Giorno, l’ex centrocampista di Inter e Milan racconta il legame con San Siro e lancia un messaggio sul futuro. Christian Brocchi, ex centrocampista classe 1976 che ha indossato le maglie di Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni de Il Giorno per esprimere la sua opinione sul tema caldo di San Siro, a pochi mesi dal centenario dell’impianto milanese. Le sue parole, intrise di affetto e pragmatismo, offrono uno spunto significativo sul futuro del Meazza e sulla necessità di un nuovo stadio. I RICORDI LEGATI A SAN SIRO – «I sentimenti nei confronti dell’attuale impianto sono l’amore, l’emozione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: brocchi - ricorda
"Nico Paz mi ricorda Kakà. Poi il brasiliano correva e non lo prendevi più". - Cristian Brocchi - facebook.com Vai su Facebook
Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto” - Giocatore con le maglie di Milan e Inter, l’attuale commentatore per Radio TV Serie A sostiene l’idea di una costruzione ex novo: “I giovani sarebbero più attirati. msn.com scrive
Brocchi: “Inter e Milan, serve stadio moderno. Ma non lasciate la zona di San Siro” - Christian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni de Il Giorno del tema San Siro: " I sentimenti nei confronti dell'attuale impianto sono l'amore, l'emozione. Lo riporta msn.com