Brindisi festeggia i suoi nonni | al Teatro Impero si ride con I MalfAttori

Brindisi festeggia i nonni con un pomeriggio che unisce teatro, risate e comunità. Istituita in Italia nel 2005, la Festa dei Nonni è l'occasione per dire grazie a chi, ogni giorno dell'anno, dona affetto, sostegno e aiuto in famiglia. Quest'anno la città sceglie di festeggiarli a teatro: giovedì. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Brindisi festeggia il primo anniversario dell’iscrizione della Via Appia Regina Viarum nel Patrimonio Unesco

Il canile di Brindisi festeggia i 40 anni della Lepa: ospiti sul "red carpet"

Brindisi festeggia i suoi nonni… a teatro! Giovedì 2 ottobre, alle 18.00, il Teatro Impero apre le porte alla Festa dei Nonni con uno spettacolo tutto da ridere: i MalfAttori, gruppo comico salentino, porteranno sul palco un cabaret fatto di gag irresistibili e ir

Festa dei Nonni: origini, quando e perché si festeggia - Questa data non è casuale: per la tradizione cattolica, il 2 ottobre ricorre la Festa degli Angeli Custodi.