Bright Night numeri da record Il rettore Di Pietra | Importante parlare del valore della ricerca
Un Bright da record. L’evento organizzato da Università degli studi e Università per stranieri si conferma un appuntamento ormai atteso da studenti e cittadini. Sono stati oltre 1500 i ragazzi delle scuole che ieri mattina hanno animato il Santa Maria della Scala, ma non da meno è stata l’affluenza da parte della cittadinanza durante il pomeriggio. "Già stamattina abbiamo avuto 1500 presenze da parte di 14 scuole della provincia – spiega il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra –. L’iniziativa si svolge contemporaneamente a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, con un programma intenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bright - night
L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori
La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale
Normale per Bright Night: scopri la scuola
- dell'#Università di #Siena: anche nel pomeriggio di oggi, 26 settembre, grande partecipazione della cittadinanza alla Notte dei Ricercatori al Complesso monumentale Santa Maria della Scala! #Bright_Night #Brightnight2025 #Bright - X Vai su X
Si chiude oggi Bright-Night Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2025 a Pisa! Grazie a studenti, insegnanti e a tutto il nostro gruppo del Lab. di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari per aver reso i nostri stand un luogo vivo di dialogo e curiosi - facebook.com Vai su Facebook
Bright Night UniSi: oltre 3mila visitatori tra stand, talk, visite guidate e musica - Più di 60 stand multidisciplinari hanno coinvolto complessivamente oltre tremila partecipanti venerdì 26 settembre per la Bright- Scrive gonews.it