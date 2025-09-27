Un Bright da record. L’evento organizzato da Università degli studi e Università per stranieri si conferma un appuntamento ormai atteso da studenti e cittadini. Sono stati oltre 1500 i ragazzi delle scuole che ieri mattina hanno animato il Santa Maria della Scala, ma non da meno è stata l’affluenza da parte della cittadinanza durante il pomeriggio. "Già stamattina abbiamo avuto 1500 presenze da parte di 14 scuole della provincia – spiega il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra –. L’iniziativa si svolge contemporaneamente a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, con un programma intenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bright Night, numeri da record. Il rettore Di Pietra: "Importante parlare del valore della ricerca"