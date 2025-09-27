Breve chiusura delle rampe del casello di Bussi Popoli dell' A25 | i dettagli
A causa di alcune verifiche tecniche Strada dei Parchi, società concessionaria dell'autostrada a25, ha fatto sapere che fra le ore 6 e le ore 7 di lunedì 29 settembre, sarà disposta la temporanea sospensione del traffico di due rampe dello svincolo di BussiPopoli rampa di uscita dall'a25 per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Osimhen Juventus: chiusura a breve per il passaggio dell’attaccante al Galatasaray! Trattativa ripartita, ecco i prossimi passaggi per l’obiettivo bianconero
Miretti lascia la Juve? Il Napoli e Conte insistono, la fumata bianca può arrivare a breve. Le cifre e i dettagli alla base della chiusura dell’affare
Calciomercato Roma, contatti positivi per Ziolkowski: chiusura a breve
Ristorante Sail Inn - Alassio (Chiusura Temporanea) ? Avviso importante dal Sail Inn! ? Cari amici e clienti, vi informiamo che il Ristorante Sail Inn rimarrà chiuso per una breve pausa: Lunedì 22 Settembre Martedì 23 Settembre Torneremo operativi Vai su Facebook
Autostrada A4 Bergamo, due notti di chiusura per il casello di Dalmine. Più altre in arrivo (anche domenica) - Per ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile, con orario 21- Come scrive bergamo.corriere.it