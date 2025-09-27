Breve chiusura delle rampe del casello di Bussi Popoli dell' A25 | i dettagli

A causa di alcune verifiche tecniche Strada dei Parchi, società concessionaria dell'autostrada a25, ha fatto sapere che fra le ore 6 e le ore 7 di lunedì 29 settembre, sarà disposta la temporanea sospensione del traffico di due rampe dello svincolo di BussiPopoli rampa di uscita dall'a25 per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it