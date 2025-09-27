Brentford-Manchester United 3-1 | gol e highlights Bruno Fernandes sbaglia dal dischetto
Non c'è pace dalle parti di Manchester, sponda United. La squadra di Amorim crolla 3-1 in casa del Brentford, con Bruno Fernandes che sbaglia il secondo rigore della sua stagione. Per i padroni di casa decisiva la doppietta di Igor Thiago e la rete nel finale di Jensen. Inutile per i Red Devils il primo gol di Sesko. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Povero Amorim, sempre peggio il Manchester United: sconfitto 3-1 dal Brentford. Il Guardian: disastro assoluto Ci si mette pure Bruno Fernandes che sbaglia il rigore del possibile 2-2. Il Guardian: il club non può non intervenire per smuovere questo triste stato Vai su Facebook
