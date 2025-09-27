Brentford-Manchester United 3-1 | gol e highlights Bruno Fernandes sbaglia dal dischetto

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è pace dalle parti di Manchester, sponda United. La squadra di Amorim crolla 3-1 in casa del Brentford, con Bruno Fernandes che sbaglia il secondo rigore della sua stagione. Per i padroni di casa decisiva la doppietta di Igor Thiago e la rete nel finale di Jensen. Inutile per i Red Devils il primo gol di Sesko. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

brentford manchester united 3 1 gol e highlights bruno fernandes sbaglia dal dischetto

© Gazzetta.it - Brentford-Manchester United 3-1: gol e highlights. Bruno Fernandes sbaglia dal dischetto

In questa notizia si parla di: brentford - manchester

Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni

Pronostico Brentford-Manchester United: nessuno produce più xG

Brentford-Manchester United (sabato 27 settembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Brentford-Man. United 3-1: video, gol e highlights - 30 della 6^ giornata di Premier League e aggancia i Red Devils in classifica a 7 punti. sport.sky.it scrive

brentford manchester united 3Povero Amorim, sempre peggio il Manchester United: sconfitto 3-1 dal Brentford. Il Guardian: disastro assoluto - Il Guardian: il club non può non intervenire, Amorim disastroso ... Come scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Brentford Manchester United 3