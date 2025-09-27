Bremer Juventus, apprensione per il leader difensivo: al 76? si è fermato e ha chiesto la sostituzione, si teme un problema fisico. Ansia e apprensione in casa Juve. Al minuto 76 della super sfida contro l’ Atalanta, Gleison Bremer si è fermato e ha chiesto il cambio. Un fulmine a ciel sereno per Igor Tudor e per tutto l’Allianz Stadium, che ora è con il fiato sospeso per le condizioni del suo leader difensivo. Al suo posto è entrato il colombiano Juan David Cabal. Bremer Juve: le sue condizioni. L’episodio è avvenuto a poco meno di un quarto d’ora dalla fine, senza che il giocatore avesse subito apparentemente un contrasto particolarmente duro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Juventus, attimi di apprensione per il brasiliano: ha chiesto il cambio nel finale contro l’Atalanta. L’episodio e le sue condizioni