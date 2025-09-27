Bremer Juve i bianconeri ritrovano il loro leader | Tudor gli ridà le chiavi della difesa contro l’Atalanta Il punto sulle condizioni di quest’altro bianconero

Bremer Juve, i bianconeri ritrovano il loro leader in difesa: gli aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri. Dopo lo stop precauzionale di Verona, la Juventus ritrova il suo leader difensivo. Gleison Bremer è pronto a riprendersi il suo posto al centro della retroguardia bianconera nella delicata e importante sfida di oggi pomeriggio (ore 18:00) contro l’ Atalanta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico Igor Tudor si affiderà di nuovo al suo perno per arginare il temibile attacco nerazzurro. La sua assenza al Bentegodi aveva fatto discutere, alimentando anche un falso allarme per un presunto infortunio nel post-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

