Bremer Juve come sta il brasiliano? I primi aggiornamenti direttamente dalla pancia dello Stadium | le condizioni del difensore

Bremer Juve, il tecnico rassicura tutti nel post-partita: il brasiliano sta bene, grande gioia invece per il gol del colombiano. Un’ansia durata pochi minuti, spazzata via prima dalle indiscrezioni a bordocampo e poi dalle parole definitive del suo allenatore. La Juve e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Gleison Bremer, costretto a chiedere il cambio al 76? minuto della sfida contro l’ Atalanta. Il problema fisico accusato dal leader difensivo non è grave. Bremer Juve: dal campo alla conferenza, le ultime. La preoccupazione all’Allianz Stadium era palpabile quando il centrale brasiliano ha fatto cenno alla panchina di non poter continuare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

