Cercano di rapinarlo del cellulare, lui oppone resistenza, scatta il pestaggio: tre contro uno per la strada, 26 enne egiziano finisce in ospedale. I malviventi, a quanto ricostruito tre, hanno infierito su di lui a calci e pugni, e lo hanno tramortito sferrandogli un oggetto contundente in testa. Poi sono fuggiti a piedi, portandosi via cellulare e portafogli del malcapitato. Per la vittima dell’aggressione soccorsi e trasporto in codice giallo in ospedale. Ora si cerca il branco: ai carabinieri, in pista dai primi minuti dopo l’allarme, potrebbero venire in aiuto i filmati delle telecamere di videosorveglianza, numerose nella zona teatro del fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Branco in azione: "dacci il telefono". Si rifiuta: pestato