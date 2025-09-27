Brambilla lucido | Regalato il primo tempo alla Sambenedettese bravi a reagire anche se non è bastato Il commento del tecnico bianconero

Brambilla parla così dopo Sambenedettese Juventus Next Gen: la squadra reagisce due volte ma non basta, ora testa al percorso di crescita. Una sconfitta che fa male per come è arrivata, ma che rappresenta una tappa di crescita fondamentale. Al termine della partita persa per 3-2 sul campo della  Sambenedettese, l’allenatore della  Juventus Next Gen,  Massimo Brambilla, ha analizzato con grande lucidità la prestazione dei suoi ragazzi. Dalle sue parole emerge il rammarico per un approccio sbagliato, ma anche la consapevolezza che partite come questa sono essenziali per il percorso formativo dei giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

