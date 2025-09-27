anticipazioni sul futuro di superman: il film Man of Tomorrow. Il successo al botteghino del recente film dedicato a Superman, interpretato da David Corenswet, ha segnato l’inizio di una nuova fase per il celebre supereroe. Con un incasso superiore ai 615 milioni di dollari in tutto il mondo e recensioni positive, la produzione ha confermato la realizzazione di un sequel, atteso per il 2027. La sceneggiatura, già completata da James Gunn, anticipa le sfide che affronterà l’ultimo figlio di Krypton. lo stato attuale della produzione e i dettagli noti. quando inizieranno le riprese e la data di uscita prevista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Brainiac è il cattivo principale in man of tomorrow? la risposta di james gunn