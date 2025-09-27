Box Office USA | Una battaglia dopo l’altra si avvia verso il primato

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson “ Una battaglia dopo l’altra ” si avvia a vincere facilmente il Box Office USA nell’ultimo weekend di settembre. Costato 130 milioni di dollari circa, il film che vede Leonardo DiCaprio protagonista ha raccolto 8.8 milioni di dollari nella giornata di venerdì (anteprime incluse), mentre la stima degli analisti sta spingendo l’incasso nell’intero weekend verso quota 20 milioni, questo secondo il the Hollywood Reporter. Una battaglia dopo l’altra verrà proiettato in oltre 3.500 cinema e 7.000 schermi, e presentato in diversi formati premium, tra cui 70mm, IMAX 70mm, IMAX Digital e VistaVision (anche se su quattro schermi). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

