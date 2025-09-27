Box Office USA | Una battaglia dopo l’altra si avvia verso il primato
Il nuovo film di Paul Thomas Anderson “ Una battaglia dopo l’altra ” si avvia a vincere facilmente il Box Office USA nell’ultimo weekend di settembre. Costato 130 milioni di dollari circa, il film che vede Leonardo DiCaprio protagonista ha raccolto 8.8 milioni di dollari nella giornata di venerdì (anteprime incluse), mentre la stima degli analisti sta spingendo l’incasso nell’intero weekend verso quota 20 milioni, questo secondo il the Hollywood Reporter. Una battaglia dopo l’altra verrà proiettato in oltre 3.500 cinema e 7.000 schermi, e presentato in diversi formati premium, tra cui 70mm, IMAX 70mm, IMAX Digital e VistaVision (anche se su quattro schermi). 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: office - battaglia
Ryan gosling sfida la leggenda della fantascienza nell’accesa battaglia al box office del 2026
Leonardo DiCaprio verso il flop? Le previsioni al box-office di Una battaglia dopo l'altra non sono buone
Leonardo DiCaprio spiega l’importanza del box office per Una battaglia dopo l’altra
Sentite che cosa ha detto Leonardo DiCaprio a proposito delle chance al box office di Una battaglia dopo l'altra. - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo DiCaprio verso il flop? Le previsioni al box-office di Una battaglia dopo l'altra non sono buone - X Vai su X
Leonardo DiCaprio spiega l’importanza del box office per Una battaglia dopo l’altra - Leonardo DiCaprio spiega perché il successo al botteghino di Una battaglia dopo l'altra è fondamentale per l’esperienza cinematografica. Secondo cinefilos.it
Una battaglia dopo l'altra verso il flop al box office? Le previsioni fanno paura - Scoprite le deludenti previsioni per l'esordio al box office di Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson. Da cinema.everyeye.it