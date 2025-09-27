Bove | Voglio tornare in campo sto parlando con la Roma

Sono trascorsi 10 mesi dal malore avuto in campo da Edoardo Bove nel corso di Fiorentina-Inter dello scorso 1° dicembre. Il centrocampista, rientrato ufficialmente alla Roma, dopo il prestito, si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport: “ Non riesco a star fermo, devo muovermi, gioco a padel, ho la palestra in casa. Il prossimo passo è il ritorno in campo. Bisogna fissare il come, il dove e quando. Le visite saranno state una decina, molte di semplice controllo, elettrocardiogramma, prove sotto sforzo, holter pressorio, oltre a aritmologiche e a studi elettrofisiologici. Sono preparato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bove: “Voglio tornare in campo, sto parlando con la Roma”

In questa notizia si parla di: bove - voglio

Bove fa una visita a sorpresa nello spogliatoio della Fiorentina: “Vi voglio bene”

Fiorentina, la visita più bella. Riecco Bove al Viola Park: "Vi voglio bene"

Fiorentina, la visita più bella. Riecco Bove al Viola Park: "Vi voglio bene" - X Vai su X

"Se Bove non dovesse tornare a giocare, lui sa che un domani avrà un posto sicuro nel mio staff” #Palladino - facebook.com Vai su Facebook

Bove pronto a firmare: svelato dove giocherà - Bove è pronto a ripartire dopo un lungo stop per il malore avuto ormai dieci anni fa. calciotoday.it scrive

Corriere dello Sport sul ritorno di Bove: "Sto tornando" - "Sto tornando" è il titolo con cui il Corriere dello Sport annuncia l'intervista a Edorardo Bove, giocatore che 10 mesi fa ha subito un malore in campo e che da ... tuttonapoli.net scrive