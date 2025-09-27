Bove | Il dolore mi ha fatto pensare a una vita normale ho attraversato una crisi d’identità

E’ trascorso quasi un anno da quando Edoardo Bove non mette piede in campo, dal match contro l’Inter dello scorso dicembre in cui il centrocampista della Fiorentina si accasciò improvvisamente a terra e gli fu diagnosticato un problema cardiaco. L’ex Roma non potrà più giocare in Italia e ha rilasciato un’intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni in cui racconta le sue giornate ora e parla del suo futuro. Bove: «Il dolore mi ha portato a una crisi d’identità». È meravigliosamente sereno, sorridente e in ottima forma. « Non riesco a star fermo, devo muovermi, gioco a padel, ho la palestra in casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bove: «Il dolore mi ha fatto pensare a una vita normale, ho attraversato una crisi d’identità»

In questa notizia si parla di: bove - dolore

Edoardo Bove: «Trasloco i pensieri e rinasco. Il dolore mi ha fatto sentire vivo, ora voglio solo tornare in campo. Eriksen, Mourinho e Bruno Conti: vi racconto tutto»

Telecolore. . A Bellizzi il giorno del dolore. Alla Chiesa del Sacro Cuore l'ultimo saluto al 22enne Vincenzo Bove, vittima di un tragico incidente stradale all'alba della scosa domenica Vai su Facebook

#Bove torna a parlare dopo il malore Ecco cosa ha detto anche sul ritorno in campo - X Vai su X

Edoardo Bove: «Trasloco i pensieri e rinasco. Il dolore mi ha fatto sentire vivo, ora voglio solo tornare in campo. Eriksen, Mourinho e Bruno Conti: vi racconto tutto» - L’intervista di Edoardo Bove dopo i suoi problemi di salute, non senza qualche retroscena calcistico Ivan Zazzaroni ha intervistato Edoardo Bove per il Corriere dello Sport, cogliendo un ragazzo seren ... Si legge su calcionews24.com

Bove si racconta dopo l’incidente: «Il dolore mi fa sentire vivo, lo riconosco e non mi spaventa. Sul mio ritorno in campo dico…» - Bove, dopo il malore in campo, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento di vita che sta attraversando. Scrive juventusnews24.com