Bosch i maxi-tagli che raccontano la crisi dell’auto europea
Un colpo durissimo per l’industria e un segnale cupo sul futuro dell’ automobile europea: la decisione della multinazionale tedesca Bosch di tagliare 13mila posti di lavoro tramite una campagna massiccia di “dimagrimento” del personale equivale a un vero e proprio campanello d’allarme sul futuro dell’industria dell’auto, di cui è il più importante fornitore di componentistica al mondo. Il gruppo con sede vicino Stoccarda, a Gerlingen nel Baden-Württemberg, ha annunciato che i tagli saranno operati entro il 2030, non specificando però se si realizzeranno tramite licenziamenti, per mezzo della chiusura di impianti o attraverso un graduale accorciamento delle linee al momento del pensionamento di parte dei quasi 430mila dipendenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: bosch - tagli
Bosch travolta dalla crisi dell’auto, il piano per licenziare oltre 10 mila dipendenti: da quali stabilimenti partono i tagli
Bosch annuncia taglio di 13.000 posti: le sedi tedesche nel mirino - facebook.com Vai su Facebook
Bosch annuncia taglio di 13.000 posti: le sedi tedesche nel mirino https://ift.tt/Q7HsDC4 - X Vai su X
Vi racconto i timori sull’economia della Germania. Non solo i maxi tagli di Bosch - L'economia tedesca cresce appena dello 0,2% quest'anno, mentre si prevede una ripresa all'1,3- Da startmag.it
Bosch, maxi taglio per 13mila posti - Continua la cura dimagrante del colosso tedesco dei componenti Bosch, una terapia d'urto che il management considera inevitabile per raggiungere una redditività del 7%, in un settore automotive sempre ... Si legge su msn.com