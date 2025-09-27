Bosch i maxi-tagli che raccontano la crisi dell’auto europea

Un colpo durissimo per l’industria e un segnale cupo sul futuro dell’ automobile europea: la decisione della multinazionale tedesca Bosch di tagliare 13mila posti di lavoro tramite una campagna massiccia di “dimagrimento” del personale equivale a un vero e proprio campanello d’allarme sul futuro dell’industria dell’auto, di cui è il più importante fornitore di componentistica al mondo. Il gruppo con sede vicino Stoccarda, a Gerlingen nel Baden-Württemberg, ha annunciato che i tagli saranno operati entro il 2030, non specificando però se si realizzeranno tramite licenziamenti, per mezzo della chiusura di impianti o attraverso un graduale accorciamento delle linee al momento del pensionamento di parte dei quasi 430mila dipendenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

