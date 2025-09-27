Bornholm è una minaccia | le parole dell' ambasciatore russo e i droni Che succede fra Mosca e Copenaghen

«Bornholm viene usata per minacciare la sicurezza della Russia» diceva una settimana il diplomatico. A poche ore di distanza sono comparsi i primi droni nel cielo danese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Russia accusa la Danimarca: «Ha messo un reggimento permanente sull'isola di Bornholm, così minaccia la nostra sicurezza»

La Danimarca riarma l’isola di Bornholm dopo 25 anni. Mosca: “Minaccia alla sicurezza russa”

La Danimarca riarma l'isola di Bornholm dopo 25 anni. Mosca: "Minaccia alla sicurezza russa" - Dopo 25 anni torna un reggimento permanente sull'isola danese nel Baltico, posizionata strategicamente di fronte a Kaliningrad ... Da ilfattoquotidiano.it

