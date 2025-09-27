Borghi | Milan-Napoli? L’arrivo di Modric fa si che tutto giri intorno a lui

Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di SkySport, ha parlato del big match di domani tra Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Borghi: “Milan-Napoli? L’arrivo di Modric fa si che tutto giri intorno a lui”

In questa notizia si parla di: borghi - milan

Borghi: “Come vuole giocare il Milan di Allegri?”. Le sue riflessioni

Borghi: “Mettere a posto i conti di chi? Chi comanda al Milan?”

Borghi: “Il Milan ha ceduto un numero di gol che non ha rimpiazzato”

"Milano, la città dei 70 borghi antichi: da riscoprire e salvare" Roberto Schena - facebook.com Vai su Facebook

$Milan , $Modric : perché sta funzionando? $Borghi : " $Allegri lo ha ..." $SempreMilan pianetamilan.it/rubriche/milan… - X Vai su X

Borghi: "Il Milan dipende da Modric nella misura in cui un gruppo, che aveva bisogno anche di leadership, l’arrivo di un astro del genere fa sì che tutto il sistema ruoti ... - Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso a SkySport su Milan- Riporta milannews.it

Sky, Borghi su Milan-Napoli: "Primo scontro diretto tra la favorita e forse la sua antagonista" - Il giornalista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare della sfida di domenica sera tra Milan e Napoli: "In questo momento sembra il primo ... Si legge su tuttonapoli.net