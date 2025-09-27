Borghi avverte | Inter in rincorsa continua ecco cosa le serve contro il Cagliari
Borghi a Sky Sport, l’analisi del giornalista sui nerazzurri e sulla sfida contro i rossoblù di Pisacane: «Inter in rincorsa continua, ecco cosa le serve contro il Cagliari». Stefano Borghi, giornalista e volto di Sky Sport, ha offerto la sua analisi in vista di Cagliari – Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Negli studi dell’emittente, Borghi ha parlato della condizione attuale della squadra di Cristian Chivu e delle insidie che i rossoblù di Fabio Pisacane potrebbero presentare. L’INTER E LA RINCORSA – «L’Inter è in rincorsa continua per come è finita la scorsa stagione, come è cominciata questa e per come si sono messe le cose: ha necessità di fare una serie per conquistare la serenità di lavorare». 🔗 Leggi su Internews24.com
