Boom Napoli De Laurentiis meglio di Di Caprio | incassi da capogiro di Ag4in
Mercoledì 24 settembre ha debuttato “Ag4in”, il film che racconta il viaggio che ha portato gli azzurri alla conquista del leggendario 4° Scudetto, e, ad oggi, gli incassi non accennano a fermarsi. Le cifre. Una pellicola intensa, ricca di emozioni e capace di cogliere gli stati d’animo di tutti gli attori in gioco. Questo, unito ad una narrazione magistrale, fanno di Ag4in un film assolutamente imperdibile per ogni tifoso partenopeo. Il messaggio del film è chiaro: il duro lavoro viene sempre ricompensato. Aurelio de Laurentiis lo sa benissimo e, ancora una volta, raccoglie i frutti del suo lavoro, sia in campo che dalle sale cinematografiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
