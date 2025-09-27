Bonus libri con la Carta della Cultura 2025 | come richiederla e utilizzarla

Dal 1° ottobre 2025 le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, italiane o straniere residenti in Italia, potranno richiedere la Carta della Cultura, il bonus libri da 100 euro promosso dal Ministero della Cultura per favorire la lettura. Carta cultura, domanda solo online La richiesta si presenta esclusivamente sull’app IO entro 30 giorni dall’apertura. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

