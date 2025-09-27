Bonus elettrodomestici da 200 euro i nuovi requisiti

Sono finalmente state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le regole per il Bonus Elettrodomestici 2025. Il decreto, firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme al Ministero dell’Economia, definisce le regole per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Ora si attendono i decreti attuativi con le scadenze e le modalità pratiche per presentare le domande. Come funziona il bonus elettrodomestici. Il contributo copre il 30% del prezzo di acquisto, con un massimo di 100 euro a elettrodomestico. La soglia sale a 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus elettrodomestici da 200 euro, i nuovi requisiti

