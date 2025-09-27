Bonus eettrodomestici 2025 | in arrivo fino a 200 euro di sconto Come funziona e chi può richiederlo

Buone notizie per chi sta pensando di cambiare lavatrice, forno o frigorifero: il Bonus Elettrodomestici 2025 è stato pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un contributo economico pensato per incentivare l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, in sostituzione di apparecchi vecchi e più inquinanti. L’iniziativa nasce da un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell’Economia, e sarà operativa non appena verranno definiti, attraverso uno o più decreti attuativi, i dettagli pratici: quando partirà, quanto durerà, come funzionerà la piattaforma informatica e come saranno gestiti controlli e rimborsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

