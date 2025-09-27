Bonicelli l'emozione dopo l'incidente | Ho sentito che nelle braccia avvertivo qualcosa Mio Dio…
Dopo il brutto incidente della scorsa estate in Germania, con danni neurologici dovuti alla lesione del midollo spinale, Lorenzo Bonicelli è impegnato nel lungo e difficile percorso della riabilitazione: "Se oggi mi guardo allo specchio, mi dico che sono fortunato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
