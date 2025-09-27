Bonechi | Aree interne serve una svolta

"La mia è una candidatura che non nasce nelle stanze della politica, ma dal mondo agricolo e venatorio, dal basso nel senso più vero della parola". Marcello Bonechi, in corsa nella lista Pd, ha una lunga esperienza da amministratore, tre volte sindaco di Castellina in Chianti, terra di produzioni agricole pregiate e richiamo per visitatori da tutto il mondo: "Un Comune piccolo ma con interessi grandi, con 2600 posti letto, 90 agriturismi, il Comune principale per imbottigliamento del vino Docg". Vicepresidente dell’Associazione nazionale Città dell’olio, membro dell’Atc Siena nord 3, punta molto sugli aspetti legati al territorio: "Sono la nostra ricchezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonechi: "Aree interne, serve una svolta"

