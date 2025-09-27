Boicottano pure la Venezi alla Fenice

Laverita.info | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori del teatro screditano il direttore d’orchestra: «Revocarne la nomina». C’entra la sua presunta adesione alla destra? Ipocrisia anche col pittore Gasparro. 🔗 Leggi su Laverita.info

boicottano pure la venezi alla fenice

© Laverita.info - Boicottano pure la Venezi alla Fenice

In questa notizia si parla di: boicottano - pure

boicottano pure venezi feniceChi è Beatrice Venezi, la “direttore” d'orchestra al centro delle polemiche per la nomina al Teatro La Fenice - La nomina a direttrice musicale del prestigioso palcoscenico partirà dalla stagione 2026- Segnala wired.it

Cerca Video su questo argomento: Boicottano Pure Venezi Fenice