Boicottano pure la Venezi alla Fenice
I lavoratori del teatro screditano il direttore d'orchestra: «Revocarne la nomina». C'entra la sua presunta adesione alla destra? Ipocrisia anche col pittore Gasparro.
Alla Festa dell'Unità di Lodi scoppia una rissa tra stranieri e spunta pure un machete. Finalmente i compagni hanno potuto toccare con mano quella "ricca cultura" che ogni giorno difendono a spada tratta.
Mostra di #Venezia, acrobazia sulla censura: "Boicottaggio culturale". E pure #Bellocchio si smarca:
Chi è Beatrice Venezi, la "direttore" d'orchestra al centro delle polemiche per la nomina al Teatro La Fenice - La nomina a direttrice musicale del prestigioso palcoscenico partirà dalla stagione 2026