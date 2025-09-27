Boccia 90° minuto | Il Pd nelle Marche gioca fuori casa Meloni se perde toglie il Veneto a Salvini

Francesco Boccia dà la linea e il Foglio la declina. Effetto Gaza nelle Marche? “La coscienza collettiva sta con Gaza. Può avere un peso”. Matteo Ricci vince o perde? “Innanzitutto giochiamo fuori casa”. Il Pd quanti goal farà? “Saremo primo partito, il Pd lo sarà ovunque, in Calabria, in Veneto, ovunque. Siamo la forza trainante del centrosinistra. Dobbiamo essere uniti sempre per battere Meloni”. Cosa buona e giusta. Ma se nelle Marche si perde? “Non ci dobbiamo abbattere se si perde e neppure esaltare se si vince. Lottare. Avanti, con Ricci per le Marche”. Se Meloni crolla nelle Marche? “Farà il fallo di reazione su Salvini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

