Boccia 90° minuto | Il Pd nelle Marche gioca fuori casa Meloni se perde toglie il Veneto a Salvini
Francesco Boccia dà la linea e il Foglio la declina. Effetto Gaza nelle Marche? “La coscienza collettiva sta con Gaza. Può avere un peso”. Matteo Ricci vince o perde? “Innanzitutto giochiamo fuori casa”. Il Pd quanti goal farà? “Saremo primo partito, il Pd lo sarà ovunque, in Calabria, in Veneto, ovunque. Siamo la forza trainante del centrosinistra. Dobbiamo essere uniti sempre per battere Meloni”. Cosa buona e giusta. Ma se nelle Marche si perde? “Non ci dobbiamo abbattere se si perde e neppure esaltare se si vince. Lottare. Avanti, con Ricci per le Marche”. Se Meloni crolla nelle Marche? “Farà il fallo di reazione su Salvini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: boccia - minuto
Il Consiglio boccia l’ipotesi di aiutare l’impianto a riequilibrare i conti Il gestore cerca altre soluzioni: «Ma valutiamo se rivolgerci a un giudice» - facebook.com Vai su Facebook
La prima puntata di FOCUS - 15 minuti con l'attualità, il nuovo programma condotto da #MariaRosariaBoccia su #RTV, con ospite il Vice-Segretario della #Lega #RobertoVannacci, ha avuto grande risonanza. L'intervista è stata ripresa anche dal #TGLa7 - X Vai su X
Boccia 90° minuto: "Il Pd nelle Marche gioca fuori casa. Meloni se perde toglie il Veneto a Salvini" - Non ci dobbiamo abbattere se si perde e neppure esaltare se si vince. Da ilfoglio.it
Boccia (Pd): “Campo largo? Non è mai esistito. C’è il Pd che sente sulle spalle la responsabilità di costruire l’alternativa alla destra” - Esiste il centrosinistra ed esiste il Pd, che avendo ottenuto il 24% alle europee, sente sulle spalle la responsabilità di costruire un ... Segnala ilfattoquotidiano.it