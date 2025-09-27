Le operazioni di approdo del cavo Blue Raman in India, a Mumbai. Blue & Raman Cable Systems è il nome del sistema di cavi sottomarini che Sparkle sta realizzando in collaborazione con Google e altri operatori. Collegherà l’Italia all’India attraverso il Mediterraneo e il Mar Rosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Blue Raman, il sistema di cavi sottomarini dall'Italia a Mumbai