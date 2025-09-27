Blocchiamo tutto scontri ProPal e polizia a Torino vicini all' aeroporto usati gli idranti | 10 feriti due tra gli agenti Tende e presidi in 100 città

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti oggi a Torino dove i Pro Pal, che manifestavano la propria solidarietà alla Palestina e volevano arrivare all’aeroporto di Caselle, hanno finito per scontrarsi con la polizia. «Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità», scandivano dal megafono poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Blocchiamo tutto", scontri ProPal e polizia a Torino vicini all'aeroporto, usati gli idranti: 10 feriti (due tra gli agenti). Tende e presidi in 100 città

