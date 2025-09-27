Blocchiamo tutto scontri pro Pal e polizia a Torino | Manifestanti arrivano vicino all' aeroporto usati idranti

Alcuni partecipanti al corteo hanno lanciato bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro le forze dell'ordine, che hanno reagito usando anche i lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

