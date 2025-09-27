Blocchiamo tutto scontri pro Pal e polizia a Torino | Manifestanti arrivano vicino all' aeroporto usati idranti
Alcuni partecipanti al corteo hanno lanciato bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro le forze dell'ordine, che hanno reagito usando anche i lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: blocchiamo - tutto
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In Francia il piano di austerità del premier Bayrou determina la rabbia sociale: “Il 10 settembre blocchiamo tutto”
«Blocchiamo tutto»: agitazione in Francia, la sinistra si accoda
"Blocchiamo tutto", corteo pro Palestina verso l'aeroporto di Torino. In migliaia: "Tra gli obiettivi anche la sede di Leonardo" #ANSA - X Vai su X
"Blocchiamo tutto", corteo pro Palestina verso l'aeroporto di Torino. In migliaia: "Tra gli obiettivi anche la sede di Leonardo" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/27/blocchiamo-tutto-corteo-pro-pal-verso-aeroporto-di-torino_8fe47817-3cab-4 - facebook.com Vai su Facebook
Torino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto. «Blocchiamo tutto» - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Lo riporta ilmessaggero.it
'Blocchiamo tutto', corteo pro Pal verso l'aeroporto di Torino - Alcune migliaia di manifestanti sono partiti nel pomeriggio da piazza Crispi a Torino per un corteo pro Palestina diretto all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Da ansa.it