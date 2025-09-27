Blocchiamo l’aeroporto scontri tra polizia e Pro Pal a Torino Caos e scontri in Italia

Un’altra giornata di proteste a Torino ha visto oggi scontri tra manifestanti pro Palestina e le forze dell’ordine. Dopo i blocchi ai treni e le manifestazioni nei giorni scorsi, i gruppi scesi in strada hanno cercato di raggiungere l’ aeroporto Sandro Pertini di Caselle e la sede piemontese della Leonardo Spa, ma la polizia ha subito interrotto il loro percorso. I manifestanti, arrivati in corteo da piazza Crispi, hanno trovato la strada sbarrata dalla polizia all’uscita della città. Dopo una lunga trattativa, la situazione è degenerata in scontri con lanci di bottiglie, bombe carta e pietre. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idratanti, mentre la superstrada verso l’aeroporto è stata temporaneamente chiusa in direzione dello scalo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Blocchiamo l’aeroporto”, scontri tra polizia e Pro Pal a Torino. Caos e scontri in Italia

