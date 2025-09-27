Blocchiamo l’aeroporto e la sede di Leonardo scontri tra polizia e manifestanti per la Palestina a Torino – Il video
Ancora una giornata di protesta a Torino: sabato 27 settembre si sono registrati scontri tra manifestanti per la Palestina e forze dell’ordine nei pressi della strada che conduce all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Il corteo, che aveva come obiettivo proprio lo scalo aeroportuale e la sede torinese della Leonardo Spa – azienda attiva nel settore della difesa – è stato bloccato dalla polizia alle porte della città, all’altezza di strada dell’aeroporto, vicino al confine con Borgaro Torinese. Dopo una lunga trattativa in cui i manifestanti hanno chiesto di poter proseguire – «Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità», hanno detto rivolgendosi agli agenti – la tensione è esplosa. 🔗 Leggi su Open.online
DOPO IL GRANDE SCIOPERO DEL 22 SETTEMBRE, 26 SETTEMBRE GLI STUDENTI AL FIANCO DEGLI AEROPORTUALI IN SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO! Non un chiodo per Israele: blocchiamo tutto! La giornata di sciopero del 22 settembre chia Vai su Facebook
Sit-in ProPal davanti alla sede di Leonardo, 'fuori da università' - Manifestanti ProPal hanno bloccato da questa mattina la via di accesso principale alle sedi di Leonardo e Thales Alenia Space nella zona industriale ovest dell'Aquila. Riporta ansa.it