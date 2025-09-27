Tempo di lettura: 2 minuti Nuova operazione antidroga della Compagnia Carabinieri di Benevento che, nell’ambito di uno dei servizi coordinati finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato a sequestri e ad una denuncia, questa volta il tutto è accaduto a San Leucio del Sannio. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia capoluogo, insieme al personale della Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio, hanno deferito in stato di libertà un 56enne già noto alle Forze dell’Ordine. Nel corso di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno trovato 36,86 grammi di marijuana, 1,31 grammi di hashish e una piantina di marijuana alta circa 85 centimetri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz nel Sannio, trovata droga nascosta tra case e cortili