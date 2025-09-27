Le Fiamme Gialle hanno scoperto davvero un qualcosa di incredibile durante un blitz effettuato in città: ecco cosa è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine I controlli della Guardia di Finanza continuano ormai quotidiani e quanto scoperto in queste ultime ore a Cassino, in provincia di Frosinone, è stato davvero incredibile. Come riferito dall’ Ansa, in un primo momento sembrava dispositivo logistico vuoto, ma in realtà in un bunker sotterraneo c’era altro. Le Fiamme Gialle lo hanno portato alla luce ed ora si sta indagando per cercare di ricostruire meglio quanto successo. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Blitz della Guardia di Finanza, scoperta incredibile: cosa hanno trovato