Blitz della finanza nel bunker nascosto sotto il capannone | scoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia
Al momento del blitz effettuato dalla guardia di finanza dorica, a pochi chilometri da Cassino, l’edificio si mostrava come un normale capannone quasi completamente vuoto. La svolta nel ritrovamento in uno scatolone posizionato in un angolo del locale, all’interno del quale era nascosto un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: blitz - finanza
Finanza, blitz in ristoranti, bar e gelaterie: 90 lavoratori in nero, 5 clandestini
Blitz della Guardia di Finanza in città: scoperta incredibile e maxi sequestro
Centri scommesse clandestini, blitz della Guardia di Finanza
Blitz della finanza e dei carabinieri in Comune e Soprintendenza: acquisiti documenti sul “cubo nero” Vai su Facebook
“Blitz degli uomini della guardia di finanza di Brescia e Pavia, in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, durante la mattina di venerdì 26 settembre. I militari hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari a Garlasco”. @Corrier - X Vai su X
Maxi blitz della Guardia di Finanza, scoperta fabbrica clandestina di sigarette in un bunker sotterraneo a Cassino - I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona, hanno eseguito una complessa operazione che, grazie ad ... ilpuntoamezzogiorno.it scrive
La finanza di Ancona nel maxi bunker clandestino: è la più grande fabbrica di sigarette tarocche mai scoperta - Il blitz a Cassino, nel Frisinate, ha scoperto un giro d'affari milionario: se ne producevano 2,7 miliardi in un anno. Secondo msn.com