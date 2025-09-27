Blitz dei Nas | chiuse 23 attività nelle province di Avellino Benevento e Salerno

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N.A.S. di Salerno hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-sanitarie ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. In totale sono state ispezionate 175 attività (di cui 64 con esito irregolare), adottando provvedimenti di “chiusura immediata” in 23 casi e 33 diffide per “non conformità” igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz dei Nas: chiuse 23 attività nelle province di Avellino, Benevento e Salerno

In questa notizia si parla di: blitz - chiuse

Chiuse le indagini del blitz antimafia 'Mari e Monti': fissata l'udienza preliminare per il boss Miucci e altre 49 persone

Chiuse le indagini del blitz antimafia 'Mari e Monti': per il boss Miucci e altre 49 persone fissata l'udienza preliminare

Blitz estivi della guardia di finanza sulla Costa dei Trabocchi: chiuse due attività e sanzioni per lavoro nero

Quotidiano di Sicilia. . Adrano, blitz all’alba della Polizia: diversi arresti e strade chiuse al traffico - facebook.com Vai su Facebook

Blitz in Egitto, chiusa #Streameast: la piattaforma pirata più grande al mondo grazie a una rete di 80 domini che hanno generato 1,6 miliardi di visite complessive nell’ultimo anno - X Vai su X

I controlli dei Nas: 8 quintali di cibo sequestrato e 23 attività chiuse - Il bilancio delle verifiche dei carabinieri in estate a Salerno, Benevento e Avellino: stop immediato a 9 ristoranti, 4 panifici, 3 supermercati, 2 kebab, un bar e una pescheria ... Lo riporta rainews.it

Nelle cucine escrementi di topi, blatte e insetti morti: blitz del Nas nei ristoranti delle Marche. Attività chiuse e multe - Escrementi di topi, insetti morti e blatte nelle cuicine, alimenti conservati a temperature sbagliate, pesce di dubbia provenienza e mancata esposizione degli ingredienti dei prodotti utilizzati. Come scrive corriereadriatico.it