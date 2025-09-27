Blitz dei Carabinieri nelle concerie | sequestri e denunce

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Solofra, presso la sede operativa di un’azienda dedita alla concia delle pelli. Nello specifico i Carabinieri appuravano che l’azienda aveva depositato rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dall’attività produttiva, senza procedere allo smaltimento periodico entro il trimestre previsto dalla normativa vigente. Pertanto i militari operanti deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, i soci amministratori della società, procedendo al contempo al sequestro preventivo di circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti di cuoio conciato e ritagli di pelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz dei Carabinieri nelle concerie: sequestri e denunce

