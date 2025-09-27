Blitz dei Carabinieri nei boschi contro lo spaccio di droga | tre bivacchi sgomberati Tra gli oggetti sequestrati una katana

Ternitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova operazione contro lo spaccio di droga da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Terni, nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre, condotta tra Orvieto, Allerona e Castel Viscardo. L’attività, coordinata dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Orvieto con il supporto delle stazioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

