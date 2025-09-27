Blitz al campo nomadi In uno scatolone c’erano le divise del Sassuolo Calcio
Un allacciamento abusivo alla rete elettrica, per il quale sono state denunciate nove persone. Ma nello storico campo nomadi di via Strozzi – nelle campagne tra San Rigo e San Bartolomeo, alle porte della città – i carabinieri hanno trovato stavolta qualcosa di insolito: uno scatolone contenente un set di divise del Sassuolo Calcio. La provenienza delle magliette del club è ora al vaglio degli inquirenti. Il blitz dei carabinieri è scattato prima dell’alba del’altro ieri, alle 5,30 del mattino. L’operazione, finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e alla ricerca di armi e refurtiva, ha visto un ampio dispiegamento di forze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: blitz - campo
Il caso spogliatoi occupati. Blitz di Perini al campo: "Pronti ad azioni immediate"
Blitz dei carabinieri nel campo rom: “Hanno trovato di tutto”. Cosa succede
Blitz al campo nomadi di Roma, identificate 292 persone. FdI: “Tutelare bambini e adolescenti”
Maxi blitz all’alba al campo nomadi di Rivalta: perquisizioni in abitazioni, depositi e veicoli. Ecco cosa è successo questa mattina a Reggio Emilia: una ventina di carabinieri e i vigili del fuoco hanno circondato l’area di via Strozzi. - facebook.com Vai su Facebook
Pescara, pistola clandestina nascosta in un campo: blitz della Polizia https://abruzzonews.eu/pescara-pistola-clandestina-nascosta-in-un-campo-blitz-della-polizia-680680.html?_unique_id=68d06c4700fb6… - X Vai su X
Blitz al campo nomadi. In uno scatolone c’erano le divise del Sassuolo Calcio - Al lavoro anche unità cinofile e tecnici Enel, utilizzato un drone . Da msn.com
Blitz dei carabinieri nel campo Rom: 9 persone denunciate per furto di energia. VIDEO - REGGIO EMILIA – I carabinieri reggiani, con circa 40 militari suddivisi in 10 squadre, hanno condotto un’operazione presso il campo nomadi in via Strozzi, in città, supportati da unità speciali, cinof ... Segnala reggionline.com