Blitz al campo nomadi In uno scatolone c’erano le divise del Sassuolo Calcio

Un allacciamento abusivo alla rete elettrica, per il quale sono state denunciate nove persone. Ma nello storico campo nomadi di via Strozzi – nelle campagne tra San Rigo e San Bartolomeo, alle porte della città – i carabinieri hanno trovato stavolta qualcosa di insolito: uno scatolone contenente un set di divise del Sassuolo Calcio. La provenienza delle magliette del club è ora al vaglio degli inquirenti. Il blitz dei carabinieri è scattato prima dell’alba del’altro ieri, alle 5,30 del mattino. L’operazione, finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e alla ricerca di armi e refurtiva, ha visto un ampio dispiegamento di forze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

