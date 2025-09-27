Se ti trovi qui a leggere questo contenuto nelle pagine di Game-eXperience, devo dirlo, può essere dovuto solo a due ragioni: o ci vuoi tanto bene e ti piace sfogliare digitalmente i nostri contenuti, o ti interessa molto Blippo+. Del resto, questo progetto non è così ricercato, anzi è piuttosto di nicchia anche per il mercato internazionale. Non è nemmeno un gioco – e lo sai già, o dovresti saperlo sin da queste prime righe. Eppure, in questa era del medium videogioco, si posiziona in maniera decisamente curiosa e coerente con una visione più moderna. In un senso specifico è next-gen. Per anni si è discusso in merito al rapporto tra cinema e videogames, definendo la vicinanza sempre più evidente tra i due medium. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Blippo+, la recensione: (non) è un gioco, è arte pura