La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, l’impianto più grande d’Europa sotto occupazione russa dal marzo 2022, ha registrato una nuova interruzione di corrente esterna, la decima dall’inizio dell’occupazione russa. Ma stavolta si sono ormai superati i quattro giorni, un record che aumenta le preoccupazioni internazionali. L’interruzione di corrente è iniziata alle 16:56 di martedì, quando l’ultima linea elettrica che conduce all’impianto è stata tagliata sul lato russo. Operazioni che, secondo Kiev, preludono al tentativo di collegare l’impianto alla rete russa: “Stanno rubando la centrale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blackout record a Zaporizhzhia, Kiev: “Tentano di collegarla alla rete russa”. Perché si teme l’incidente nucleare