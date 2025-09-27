Blackout record a Zaporizhzhia Kiev | Tentano di collegarla alla rete russa Perché si teme l’incidente nucleare
La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, l’impianto più grande d’Europa sotto occupazione russa dal marzo 2022, ha registrato una nuova interruzione di corrente esterna, la decima dall’inizio dell’occupazione russa. Ma stavolta si sono ormai superati i quattro giorni, un record che aumenta le preoccupazioni internazionali. L’interruzione di corrente è iniziata alle 16:56 di martedì, quando l’ultima linea elettrica che conduce all’impianto è stata tagliata sul lato russo. Operazioni che, secondo Kiev, preludono al tentativo di collegare l’impianto alla rete russa: “Stanno rubando la centrale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Blackout record a Zaporizhzhia, Kiev: “Tentano di collegarla alla rete russa”. Perché si teme l’incidente nucleare - Gli specialisti nucleari di Greenpeace hanno analizzato immagini satellitari che mostrano la costruzione di nuove linee elettriche collegate alla rete russa, fino a 200 km ... Da ilfattoquotidiano.it
Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia - Le ambizioni di Mosca si estendono oltre l’Ucraina, ha sottolineato l’alto funzionario di Bruxelles. Riporta rtl.it