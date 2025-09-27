‘Blackout’ l’inchiesta di Presadiretta sulle energie rinnovabili e la sicurezza delle nostre reti | l’anticipazione
28 aprile 2025, ore 12:33. Una data che resterà nella storia della Spagna. Per 10 ore, si ferma tutto: treni, ascensori, bancomat, pompe di benzina, e così pure in Portogallo e in alcune zone della Francia. È uno dei più grandi blackout della storia recente europea. Sotto accusa, da subito, le energie rinnovabili che in Spagna coprono fino al 70% della domanda elettrica del Paese. Un’inchiesta di PresaDiretta tra operatori, compagnie elettriche, gestori di rete e scienziati, analizzando i report ufficiali che individuano la causa nel non corretto controllo della tensione di rete e nella bassa interconnessione con i Paesi confinanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: blackout - inchiesta
Il grande #blackout spagnolo: da Madrid alla Castiglia, l'inchiesta di PresaDiretta tra operatori, compagnie elettriche e gestori di rete. #PresaDiretta “Blackout” DOMENICA alle 20:30 su #Rai3. - X Vai su X
Bisognerà aspettare il 3 ottobre per la pubblicazione del report Entso-e sul #blackout iberico. L’associazione europea dei Tso ha annunciato ieri (3 settembre) che il gruppo di esperti istituto per approfondire i fatti del 28 aprile scorso in #Spagna e Portogallo è Vai su Facebook