Bivaccavano nell' ex cementificio abbandonato denunciati tre stranieri
Nei giorni scorsi tre giovani tunisini sono stati sorpresi dai Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro all’interno dello stabilimento dismesso di Italcementi, in via Claudia.La segnalazione è arrivata da un addetto della società incaricata della vigilanza che aveva notato durante un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: bivaccavano - nell
Il Paese che Vorrei: “Restauro dell’ex-cementificio e nuove cubature: prima di tutto la sicurezza idrogeologica” - Intervento del Paese che Vorrei sul restauro dell’ex cementificio Cerrano, annunciato dall’amministrazione di Santa Marinella. Secondo trcgiornale.it
Un’academy dell’edilizia nell’ex cementificio . Accordo Holcim-Ance - Holcim si impegna a ristrutturare un edificio all’interno del proprio complesso di Merone, destinandolo a sede delle attività didattiche del ... Scrive ilgiorno.it