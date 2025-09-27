Bimba di 2 anni cade dallo scivolo portata al Salesi
Porto Sant’Elpidio (Fermo), 27 settembre 2025 – Attimi di apprensione per una bambina di circa due anni, che ieri mattina è caduta dallo scivolo. La piccola, soccorsa dopo un breve episodio di perdita di sensi, si è ripresa ed è stata trasportata in eliambulanza al Salesi di Ancona. E’ successo ieri mattina intorno alle 10 a Porto Sant’Elpidio in un parco. Doveva essere una mattina come tante altre, quando i bimbi giocano in una bella giornata di sole autunnale. Ma è andata diversamente per la bambina protagonista di disavventura. Da una sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe infatti che la piccola sia semplicemente inciampata nel suo stesso piedino, mentre saliva le scalette dello scivolo, da cui poi slittare sul piano inclinato dello stesso gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
