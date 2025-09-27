Billy Costacurta chi è il marito di Martina Colombari | Abbiamo avuto una forte crisi mi sentivo trascurata non mi corteggiava più

Billy Costacurta e Martina Colombari  sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Il primo incontro risale al 1996 grazie all’amico in comune Piero Gaiardelli che ha fatto da cupido tra i due; la Colombari, reginetta del concorso di bellezza di Miss Italia, si era da poco lasciata con l’ex Alberto Tomba. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che i due cominciano a frequentarsi fino a quando è nato l’amore. Martina Colombari dalla pagine del Corriere della Sera ha ricordato i primi tempi con l’ex calciatore del Milan: “ci siamo conosciuti al telefono: stavo parlando con un amico comune”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Billy Costacurta e l’arte della difesa: “La mia vita sull’altalena e le lezioni di mio padre”

Billy Costacurta rompe il silenzio sul figlio Achille: come sta ora

Billy Costacurta, le rivelazioni sul figlio Achille: “Ha delle fragilità”

