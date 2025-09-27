Bilinguismo e certificati falsi | dieci attestati coinvolgono l’Azienda Sanitaria

Trentotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i controlli sulle certificazioni di bilinguismo. Dalle indagini è emerso che dei 25 attestati falsi scoperti di recente dalla Provincia di Bolzano, una decina riguardano il personale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.“Si tratta di un comportamento grave e assolutamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bilinguismo - certificati

bilinguismo certificati falsi dieciNegli ultimi mesi scoperti ben 25 falsi patentini di bilinguismo - La quasi totalità dei casi riguarda la conoscenza del tedesco. Scrive rainews.it

Certificati falsi per ottenere invalidità, 51 indagati - La Procura di Reggio Calabria ha chiuso le indagini nei confronti di 51 soggetti accusati di falso ideologico e materiale nonché per l'utilizzo, in sede di perizie medico- Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bilinguismo Certificati Falsi Dieci