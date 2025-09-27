Bilancio Juventus ricavi record e Champions dimezzano le perdite da -199 a -58 milioni

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025, che segna un passo importante verso la stabilità finanziaria del club. L’esercizio 202425 si è chiuso con una perdita consolidata di 58,1 milioni di euro, in miglioramento di ben 141 milioni rispetto al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Bilancio Juventus, ricavi record e Champions dimezzano le perdite da -199 a -58 milioni - Via libera a un aumento di capitale fino a 110 milioni per garantire solidità e competitività

