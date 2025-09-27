Bilancio Juve Capuano commenta | I conti migliorano ma il percorso per Comolli sarà lungo Sarà decisiva la Champions League l’analisi
Bilancio Juve, Capuaa i conti dei bianconeri dopo il CdA: tutte le dichiarazioni del giornalista. La Juventus vede la luce in fondo al tunnel, ma la strada per la piena sostenibilità economica è ancora lunga. È questa, in sintesi, l’analisi del giornalista Giovanni Capuano, che attraverso il suo account X ha commentato i dati del bilancio bianconero al 30 giugno 2025, approvato ieri dal Consiglio di Amministrazione. PAROLE – «Il bilancio chiuso a -58,1 milioni di euro, con aumento di capitale a completare i 110 messi a disposizione dalla proprietà, indica che i conti della Juventus migliorano ma il percorso per Comolli sarà ancora lungo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bilancio - juve
